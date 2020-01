Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung

Bild-Infos

Download

Olzheim (ots)

In der Nacht von Samstag, den 21.12.2019 auf Sonntag, den 22.12.2019, wurden auf dem Wanderparkplatz Nr. 2 in der Nähe des Forsthauses Schneifel mehrere Altreifen abgelegt. Es handelt sich dabei um den ersten Wanderparkplatz an der L 20 aus Richtung B 265 kommend. Entsorgt wurden unter anderem Reifen von Traktoren, PKWs und LKWs. Die Polizeiinspektion Prüm hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell