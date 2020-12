POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 31.12.20

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Verden

Bei einem 13jährigen Jungen konnten in den frühen Morgenstunden am Bahnhof aufgrund von Zeugenhinweisen zwei Mercedessterne aufgefunden werden. Er räumte ein, die Sterne von zwei Fahrzeugen abgebrochen zu haben. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde er zu den Eltern gebracht. Schaden: ca. 100 Euro

Am Morgen des 30.12.20 wurde durch Beamte der Polizei Verden eine 53jährige Dörverdenerin mit einem PKW kontrolliert. Die Feststellungen ergaben, dass das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen geführt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

In der Nacht vom Montag zu Dienstag beschädigten unbekannte Täter vier Fensterscheiben des Landkreisgebäudes. Es wurden lediglich die Aussenscheiben beschädigt, so dass ein Eindringen nicht möglich war. Schaden: ca. 1000 Euro

Langwedel

Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr überquerte eine 29jährige Langwedelerin in Höhe der Volksbank die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Die Fahrzeugführerin brachte die unverletzte Langwedelerin nach Hause. Am nächsten Tag klagte die Fußgängerin aber doch über Schmerzen im Handbereich, so dass eine nachträgliche Unfallaufnahme erforderlich wurde. Die Fahrzeugführerin oder auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter Tel.: 04231-8060 zu melden.

Achim

Erst am gestrigen Tag bemerkten Eigentümer eines leerstehenden Hauses in der Rostocker Straße, dass dort eingebrochen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus, suchten dort aber vergeblich nach Diebesgut. Die Eigentümer konnten die Tatzeit im Nachhinein auf den 21.-23. Dezember eingrenzen. Wer in dieser Zeit dort verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit dem Polizeikommissariat Achim unter 04202/996-0 in Verbindung setzen.

Bassen

Gleich zweimal erwischten Beamte der Polizei Achim einen unbelehrbaren Verkehrsteilnehmer am gestrigen Mittwoch. Das erste Mal fiel den Beamten der Ford mit entstempelten Kennzeichen am frühen Nachmittag in der Großen Straße in Bassen auf. Der Ford wurde von dem 42-jährigen Halter geführt, dem vor Ort die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bekannt gegeben wurde. Anscheinend schien die Aussicht auf das Strafverfahren für den 42-Jährigen jedoch nicht besonders abschreckend, denn am frühen Abend konnten die Beamten den Ford in Achim-Baden erneut antreffen. Die Beamten leiteten ein weiteres Strafverfahren ein und stellten zudem die Kennzeichen des Ford sicher.

Ottersberg

In der Nacht zu Silvester kontrollierten Achimer Polizeibeamte einen 37-jährigen aus Ottersberg in Quelkhorn. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Gegen den Betroffenen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Im Bereich der Einmündung der Straße Im Forth zur L 168 ereignete sich Mittwochmittag ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Ein 80-jähriger Achimer missachtete dort mit seinem Ford Kuga die Vorfahrt des 57-jährigen Linienbusfahrers, der in Richtung Ottersberg unterwegs war. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt, jedoch beziffert die Polizei Ottersberg den entstandenen Sachschaden auf mindestens 10000,- EUR.

Oyten

Am Mittwoch, den 30.12.20, 14.30 Uhr, kontrollierte die Autobahnpolizei Langwedel einen PKW auf der A 1 im Bereich Oyten.

Bei der anschließenden Kontrolle des 34-jährige Fahrers aus Hamburg wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss steht. Ferner wurden bei ihm Drogen von mehreren Gramm aufgefunden. Diese wurden sichergestellt. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Ritterhude

Am Mittwochabend zündeten unbekannte Personen gegen 20:50 Uhr mehrere Böller im Alten Postweg in Ritterhude. Dadurch wurde vermutlich die Verglasung einer Bushaltestelle beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Hinweise werden bei der Polizei in Ritterhude unter Tel.: 04292-811740 oder der Polizei in Osterholz unter Tel.: 04791-3070 entgegengenommen.

