Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Varel (ots)

Gleich zwei Ereignisse, die Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona-Verordnungen darstellten, mussten die Polizeibeamten des Polizeikommissariat Varel feststellen. Am 04.03.2021, gegen 22.10 Uhr, trafen die Beamten im Leistweg, Varel, auf eine Gruppe von 5 Männern, die ohne Abstand und Tragen der Mund-Nasen-Maske beisammen standen und sich unterhielten. Am selben Abend, gegen 23.15 Uhr, suchten Polizeibeamte eine Wohnanschrift in der Gartenstraße in Varel auf. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf eine Gruppe von vier Personen aus drei Haushalten. In beiden Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und dem zuständigen Landkreis Friesland übermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell