Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer leistet bei der Polizeikontrolle Widerstand

Varel (ots)

Am 04.03.2021, um 15.45 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin auf der Autobahn A 29 in Höhe der Anschlussstelle Varel einen Pkw, der in Richtung Wilhelmshaven unsicher und in Schlangenlinie fuhr. Den alarmierten Beamten des Polizeikommissariats Varel gelang es, den 45-Jährigen Fahrzeugführer aus Rabenau auf dem Oldenburger Damm, in Höhe der dortigen Tankstelle, zu stoppen. Die Beamten stellten sofort fest, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand. Da sich der 45-Jährige weigerte, seinen Pkw zu verlassen und angab, weiterfahren zu wollen, mussten die Polizeibeamten unmittelbaren Zwang anwenden. Hierbei leistete der Fahrzeugführer Widerstand, beruhigte sich aber im Laufe der folgenden Maßnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille beim Fahrzeugführer. Eine weitere prekäre Situation ergab sich für die eingesetzten Beamten, da sich im Kofferraum ein höchst aggressiver Hund befand, welcher durch Beamte der Diensthundführergruppe Wilhelmshaven aus dem Fahrzeug geborgen werden musste. Der Hund musste anschließend von der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven ins Tierheim verbracht werden. Bei dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe in der Dienststelle entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell