Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

In der Zeit vom 01.03.2021, gegen 16.00 Uhr, und 03.03.2021, gegen 08.00 Uhr, sprühten bislang unbekannte Täter an ein Nebengebäude des Amtsgerichts Varel das Wort oder Tag "BASE" oder "BAZE". Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04451 - 9230.

