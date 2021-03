Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wangerland (ots)

In einem Mehrparteienhaus in der Lange Straße im Wangerland kam es am Mittwoch, den 03.03.2021, zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr, zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Nach Angaben der Wohnungsinhaberin habe sie ihre Wohnung für den genannten Zeitraum verlassen und die Wohnungstür verschlossen. Als sie später zu ihrer Wohnung zurückkehrte, musste sie mehrere Hebelmarken an der Zarge der Wohnungstür feststellen. Bisher unbekannte Täter versuchten mittels unbekanntem Hebelwerkzeug die Wohnungstür zu überwinden; es blieb beim Versuch. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeistation im Wangerland unter der Rufnummer: 04463/808910 entgegen.

