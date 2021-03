Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Am 02.03.2021, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsstraftat im Brahmweg in Varel. Am Unfallort wurden zwei Kinder aus Varel angetroffen, die mitteilten, eine Fahrerin eines roten Pkw Hyundai habe beim Vorbeifahren das Lenkerende eines von ihren Fahrrädern touchierten, worauf beide stürzten. Die Unfallverursacherin hätte sich nachfolgend mit ihrem Pkw in Richtung Windallee entfernt. Die Kinder wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Rädern entstanden Sachschäden. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen - Tel.: 04451 - 9230.

