Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Varel (ots)

Am 02.03.2021, gegen 16.05 Uhr, ereignete sich auf der Dangaster Straße in Varel ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 77 Jahre alter Fahrer eines Transporters fuhr an einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbei und kolliderte hier mit einem entgegenkommenden Transporter eines 36-Jährigen. An beiden Kraftfahrzeugen entstanden Sachschäden.

