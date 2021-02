Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier- Versuchter Wohnungseinbruch

Bischweier (ots)

Am Mittwochabend um 19:45 Uhr konnten Zeugen in der Merkurstraße beobachten, wie zwei Männer offenbar versuchten in eine benachbarte Erdgeschosswohnung einzubrechen. Einer der beiden bislang unbekannten Täter versuchte zunächst mit einem Hebelwerkzeug ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang wechselte der Unbekannte zu einem anderen Fenster und versuchte bei diesem das gleiche Vorgehen. Sein mutmaßlicher Komplize hielt sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Nach dem die Fenster den Hebelversuchen stand gehalten hatten, entfernten sich die beiden Verdächtigen nach einiger Zeit zu Fuß vom Tatort. Der Schaden an den Fenstern beläuft sich auf etwa 500 Euro. Weitere Zeugen, die diesbezüglich ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/rv

