Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden- Durch Gespräch abgelenkt

Baden-Baden (ots)

Am Mittwoch überfuhr eine 57-Jährige eine rote Ampel auf der Rheinstraße, weil sie offenbar im Gespräch vertieft war. An der Einmündung der Kinzigsraße übersah die Renault-Fahrerin um 17:20 Uhr, dass die Ampel für sie "Rot" anzeigte, weil sie sich eigenen Angaben zu Folge wohl zu intensiv mit ihrer Beifahrerin unterhalten hatte. Eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden, die den Vorfall beobachtete, stoppte den Renault im Anschluss. Für die Unaufmerksamkeit, die im Ernstfall zu erheblichen Gefahren führen kann, erwartet die Frau nun ein Bußgeld von 90 Euro und einen Punkt in der Flensburger Kartei.

/rv

