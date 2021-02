Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Parkunfall nicht bemerkt

Lahr (ots)

Zu einem Parkunfall ist es am Mittwochabend in Lahr auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Straße "Alter Stadtbahnhof" gekommen. Eine 63-Jährige ist gegen 17:30 Uhr beim Ausparken mit ihrem Daimler gegen einen geparkten Opel gestoßen und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Sie selbst will den Anstoß nicht bemerkt haben, der Fahrer des Opel hingegen schon - er saß nämlich zum Unfallzeitpunkt in seinem Wagen. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Gegen die Frau wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

