Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Randale an Geldautomaten

Offenburg (ots)

Ein 39-jähriger Mann hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr zwei Geldautomaten mit einer Glasflasche beschädigt. Nach dem Betreten eines Kreditinstituts in der Offenburger Innenstadt ging der offensichtlich Alkoholisierte auf zwei aufgestellte Geldautomaten los. Hierbei schlug er an beiden Geräten die Bildschirme ein. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und verständigte die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Was den Mann dazu bewegte, die Bildschirme einzuschlagen, blieb unklar. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell