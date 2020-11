Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Gartenhütte

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte der Kleingartenanlage "Am Kastanienbaum" in der Karlsruher Wikingerstraße und entwendete Lebensmittel.

Nach ersten Feststellungen hebelte der unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag 9 Uhr und Montag 11 Uhr die Metalltür einer Gartenhütte auf. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendete diverse Lebensmittel.

Der dabei entstandene Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Möglicherweise könnte derselbe unbekannte Täter noch für weitere Einbrüche in Frage kommen, etwa für die bereits berichteten und in der Nähe verübten Fahrscheinautomatenaufbrüche in Bahnen. Zeugen und Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

