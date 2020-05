Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Versuchtes Tötungsdelikt am Steintorplatz

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 05.05.2020, gegen 04:45 Uhr ist ein 35-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung an einem U-Bahn-Treppenabgang am Steintorplatz lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter sind vom Tatort geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Zeugen den Notruf gewählt, als der 35-Jährige von mehreren Personen angegriffen wurde. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Am Tatort fanden die Polizeikräfte den verletzten Mann vor, der lebensbedrohliche Stichverletzungen hatte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik transportiert. Sein Zustand konnte mittlerweile stabilisiert werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Die Hintergründe des Tatgeschehens sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Eine Beschreibung der etwa fünf bis sieben Täter liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555. /nash, has

