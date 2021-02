Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Kein gültiger Führerschein

Schutterwald (ots)

Die Beamten des Verkehrsdiensts Offenburg führten am Mittwoch auf dem Pendlerparkplatz "Offenburger Ei" an der A5 eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 17 Uhr wurde ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer einer genaueren Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann zwar einen ausländischen Führerschein besitzt, diesen aber nicht hat umschreiben lassen. Er besitzt seit längerem einen festen Wohnsitz in Deutschland. Da er es versäumte, den Führerschein binnen 180 Tagen seit Erlangen des Wohnsitzes zu ändern, muss er jetzt mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis rechnen. /bp

