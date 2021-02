Polizei Düren

POL-DN: Brand im Sägewerk

Niederzier (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Brand in der Lagerhalle eines Sägewerkes in Oberzier. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Gegen 03:00 Uhr wurden Anwohner des Werks an der Friedlandstraße durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Beim Blick aus dem Fenster war bereits Feuerschein aus Richtung einer Lagerhalle zu sehen. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und das Übergreifen auf weitere Lagerhallen und ein Wohnhaus auf dem Gelände zu verhindern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass das Feuer auf dem frei zugänglichen Gelände absichtlich gelegt wurde. Zur Fahndung nach verdächtigen Personen wurde neben Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Diese blieb jedoch erfolglos. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt bei circa 25.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Brandstifter geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell