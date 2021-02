Polizei Düren

POL-DN: Gartenlaube in Brand gesteckt

Vettweiß (ots)

In Ginnick brannte am Mittwoch eine Gartenlaube. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Feuerwehr und Polizei mussten am gestrigen Mittwoch gegen 19:25 Uhr in den Muldenauer Weg ausrücken. Auf einem an die Straße angrenzenden Grundstück war eine Gartenlaube fast vollständig ausgebrannt. Einige Bäume waren ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Eigentümerin gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass gegen 18:09 Uhr an der Laube noch alles in Ordnung gewesen sei. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus, wobei keine weiteren Anhaltspunkte dafür vorliegen, ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Begehungsweise handelt.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 18:00 - 19:20 Uhr rund um den Muldenauer Weg verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell