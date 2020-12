Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw-Fahrer nutzt unerlaubterweise Querungsstelle für Einsatzfahrzeuge und kollidiert mit S-Bahn

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Mittwoch, den 23.12.2020, ereignete sich in der Karlsruher Lameystraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen Audi-Fahrer und einer Straßenbahn der Linie S5. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Der Pkw-Fahrer befuhr zunächst die Lameystraße in westlicher Richtung und bog im Anschluss im Bereich einer Feuerwache nach links in eine Querungshilfe über den dortigen Gleisbereich ein. Die Querungsstelle ist nur für Einsatzfahrzeuge freigegeben und mit einem entsprechenden Verkehrsschild versehen. Im Rahmen des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn, welche in Fahrtrichtung Knielingen unterwegs war.

Der Bahnverkehrt wurde durch den Verkehrsunfall kurzzeitig beeinträchtigt.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell