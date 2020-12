Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Nach Unfall abgehauen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bereits im Zeitraum von Montag, 19.45 Uhr, bis Dienstag, 18.30 Uhr, wurde in der Pforzheimer Straße der ordnungsgemäß geparkte Pkw der Geschädigten beschädigt. Sie hatte ihr Fahrzeug, einen Renault Clio, am Montag um 19.45 Uhr in der Pforzheimer Straße in Höhe der Hausnummer 172 abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 18.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses im Bereich des hinteren linken Stoßfängers beschädigt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat, vermutlich beim Aus- oder Einparken, ihr Fahrzeug gestreift. Bislang hat sich niemand gemeldet, der den Unfall verursacht hat.

Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer oder dem Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell