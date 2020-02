Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. Februar 2020, kam es um 10.05 Uhr auf der Huntestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer wurde von einem bislang unbekannten Verursacher im Bereich einer Verkehrsinsel überholt. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Skoda Fabia mit der Ortskennung "DH-" handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 05. Februar 2020, kam es um 15.15 Uhr auf der Straße Vechtaer Marsch zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta touchierte beim Vorbeifahren an einem 59-jährigen Fußgänger aus Lohne diesen mit dem Außenspiegel. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 05. Februar 2020, kam es um 19.00 Uhr auf der Essener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Transporter-Fahrer aus Cloppenburg wollte von der A1 kommend auf die Essener Straße auffahren. Hier übersah er eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta, die die Essener Straße in Richtung Lüsche befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

