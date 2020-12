Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Kleingartenverein

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich am Donnertag, zwischen 23:00 und 24:00 Uhr, Zutritt auf das Gelände eines Kleingartenvereins in der Wikingerstraße in Karlsruhe-Mühlburg. Der Eindringling brach mehrere Gartenhäuser auf und durchsuchte diese. In welcher Höhe Diebesgut entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Auswertung von vorhandenem Videomaterial ergab folgende Beschreibung des Tatverdächtigen:

- Männliche Person - Etwa 18-25 Jahre alt - Mittellange dunkle Haare - Kinnbart - Trug einen Parka mit Fellkapuze und Handschuhe, einen Kapuzenpullover, eine Jogginghose der Marke "Adidas", Turnschuhe und einen Rucksack der Marke "Puma" - Führte einen Schraubenzieher mit sich

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721 6663611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell