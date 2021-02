Polizei Düren

POL-DN: Achtung Taschendiebe

Niederzier / Düren (ots)

In den letzten Tagen erstatteten zwei Senioren Anzeige bei der Polizei, da ihnen beim Einkauf die Geldbörse aus der Jacke gestohlen wurde. Die Polizei gibt Präventionstipps.

Am Dienstag stahl ein Unbekannter einem 74-Jährigen in einem Verbrauchermarkt in Huchem-Stammeln das Portemonnaie aus der Jackentasche, während der Senior mit seinem Einkauf beschäftigt war. Als er seine Waren an der Kasse bezahlen wollte, merkte der Mann, dass seine Geldbörse nicht mehr da war. Am gestrigen Mittwoch kam es in Düren zu einem ähnlichen Vorfall. Ein 67-Jähriger tätigte in einem Supermarkt auf der Kölner Landstraße seine Einkäufe und hatte seine Geldbörse ebenfalls in der Jackentasche. Auch dieser Herr bemerkte erst als er bezahlen wollte, dass man ihn bestohlen hatte. Ein Anruf bei seiner Bank zeigte: Nur kurz nach dem Vorfall hatten die Diebe bereits Geld von seinem Konto abgehoben.

Die Polizei rät:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei und veranlassen Sie die Sperrung Ihrer EC- und Kreditkarten.

