Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebstahl vereitelt

Düren (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstag den Diebstahl einer Geldbörse.

Gegen 14:15 Uhr bemerkte der Zeuge beim Blick aus einem Fenster die Tat. Ein Mann und eine Frau gingen von der Arnoldsweilerstraße aus auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes. Während die Frau weiterging, schlug ihr Begleiter eine andere Richtung ein, nämlich in Richtung eines Paares, das auf dem Weg zum Auto war. Der Unbekannte näherte sich der Frau, griff in deren Jackentasche und entnahm die Geldbörse. Von all dem bekam die Geschädigte nichts mit. Jedoch war das Ganze von dem Zeugen beobachtet worden. Er eilte sogleich auf den Parkplatz, sprach das Paar an und nahm die Verfolgung des Diebes auf.

Dieser hatte sich zwischenzeitlich auf den Parkplatz Lagerstraße begeben und war dort in den Wagen seiner ursprünglichen Begleiterin gestiegen. Diese sowie der Fahrer des Autos hatten offenbar nichts vom Tun des Mannes mitbekommen. Der Tatverdächtige, ein 34-jähriger Osteuropäer, händigte schließlich noch vor Eintreffen der Polizei die Geldbörse mit vollständigem Inhalt wieder aus. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach seiner Vernehmung entlassen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell