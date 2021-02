Polizei Düren

POL-DN: Zwei Unfälle auf der Valencienner Straße

Düren (ots)

Im Laufe des Dienstags kam es innerhalb von zwei Stunden zu zwei Verkehrsunfällen auf der Valencienner Straße. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Die erste Kollision ereignete sich gegen 16:35 Uhr, als vom rechten Fahrbahnrand ein Pkw anfuhr und sich in den fließenden Verkehr in Richtung Langerwehe einreihen wollte. Dabei touchierte er einen vorbeifahrenden Wagen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von über 11000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, ein 77 Jahre alter Dürener, blieb unverletzt. Der Fahrer des anderen Wagens, 62 Jahre alt und aus Düren stammend, sowie seine 31-jährige Dürener Beifahrerin, wurden leicht verletzt, wobei nur der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Gegen 18:25 Uhr wurde wenige Meter entfernt von der ersten Unfallstelle ein Rollerfahrer leicht verletzt. Der 74-Jährige aus Düren befuhr die Valencienner Straße stadtauswärts, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf dem Parkstreifen stehenden Pkw. Dadurch stürzte der Mann samt Zweirad auf die Fahrbahn. Eine hinter ihm fahrende Autofahrerin konnte dem Gestürzten nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Berührung zwischen Auto und dem auf der Fahrbahn liegenden Dürener.

Die 39 Jahre alte Frau aus Langerwehe kümmerte sich sofort um den 74-Jährigen, der leichte Verletzungen davon trug und von einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf beinahe 2000 Euro geschätzt. Warum es zu dem Verkehrsunfall kam, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell