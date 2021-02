Polizei Düren

POL-DN: Tasche geraubt - Tatverdächtiger schnell ermittelt

Aldenhoven (ots)

Ein Mann schubste am Montagvormittag eine Frau zu Boden und raubte anschließend deren Tasche. Aufgrund der guten Beschreibung durch die Geschädigte konnte der Tatverdächtige schnell ermittelt werden.

Gegen 11:10 Uhr war eine 67-jährige Aldenhovenerin zu Fuß auf der Kapuzinerstraße unterwegs. Ihr entgegen kam ein Mann, der sie plötzlich mit beiden Händen zu Boden stieß. Anschließend entriss er ihr einen Einkaufsbeutel, in dem sich ihre persönlichen Sachen befanden. Der Räuber flüchtete anschließend in Richtung Gartenstraße. Die Geschädigte verständigte umgehend die Polizei. Die Anforderung eines RTW war nicht erforderlich. Anhand ihrer detaillierten Beschreibung des Mannes konnte dieser ermittelt werden. Es handelt sich um einen polizeibekannten 36-Jährigen aus Aldenhoven. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen. Da Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit bestehen, steht noch nicht fest, ob er einem Haftrichter vorgeführt oder in eine Klinik überstellt wird.

