Polizei Düren

POL-DN: Autos auf unbekannte Weise geöffnet - Kleingeld erbeutet

Langerwehe (ots)

Langerwehe - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Schlich auf. Die Beute: überwiegend Kleingeld.

Gleich vier Mal rückte die Polizei am Dienstag nach Langerwehe Schlich aus. Dort hatten Unbekannte in der Nacht in der Weberstraße und in der Derichsweilerstraße vier Autos auf bisher unbekannte Weise geöffnet und durchsucht. In allen Fällen erbeuteten sie Kleingeld aus der Mittelkonsole oder dem Handschuhfach. Den Tatzeitraum konnten die eingesetzten Beamten auf die Zeit zwischen Montag, 21:00 Uhr und Dienstagmorgen, 09:00 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die in diesem Zeitraum rund um die genannten Tatorte etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Lassen Sie Wertgegenstände nicht offen in Ihrem Fahrzeug liegen. Denken Sie daran, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Sollten Sie ein Fahrzeug mit Keyless-Go-System besitzen, legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Weitere Informationen und Präventionstipps zum Thema erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-0.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell