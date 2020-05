Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei freut sich über ruhigen Himmelfahrtstag

Lingen (ots)

Die Polizei im Emsland und in der Grafschaft Bentheim verzeichnete bis zum späten Nachmittag einen äußerst ruhigen Verlauf des Himmelfahrtstages. Die befürchteten großen Menschenansammlungen im Rahmen des sogenannten Uelsener "Dautrappens" oder sonstiger Vatertagsveranstaltungen blieben aus. Lediglich eine geringe Zahl von Einzelverstößen gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen waren zu beanstanden. Die Beamten beließen es in diesem Zusammenhang meist bei ermahnenden Gesprächen. Die Polizei hatte sich in beiden Landkreisen mit verstärkter Präsenz und Unterstützung der Bereitschaftspolizei auf mögliche Großversammlungen vorbereitet. "Wir freuen uns sehr darüber, dass die Emsländer und Grafschafter sich so besonnen und vernünftig an die nach wie vor geltenden Regeln gehalten haben. Dafür gebührt ihnen unser Dank", so ein Polizeisprecher am frühen Donnerstagabend.

