Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen und Berndorf: Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Samstag den 03.10.2020 gegen 22 Uhr wurde in Volkmarsen im Steinweg bei einem Malerbetrieb eine Schaufensterscheibe eingeworfen. Unbekannter Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 02./03.10.2020, wurde in Berndorf in der Jahnstraße die dortige Schule durch unbekannte Täter aufgesucht und auf der Zuwegung zum Haupteingang eine Laterne mit Gewalt umgebogen und dabei auch der Sockel abgerissen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

