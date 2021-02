Polizei Düren

POL-DN: Kapellenglocke gestohlen

Düren (ots)

Unbekannte entwendeten vom Gelände eines Seniorenzentrums eine Kapellenglocke. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag meldete ein Zeuge der Polizei einen ungewöhnlichen Diebstahl. In der Zeit vom vergangenen Sonntag, 10:30 Uhr, bis Dienstag, 15:45 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Kapellenglocke, die in einem kleinen Turm auf der Grünfläche eines Seniorenzentrums in der Rütger-von-Scheven-Straße angebracht war.

Vermutlich schoben die Täter eine Sitzbank an den Turm, montierten die Kupferglocke ab und entkamen samt der Beute unerkannt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell