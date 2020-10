Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Im Straßengraben gelandet

53894 Mechernich (ots)

Donnerstagnachmittag (14.55 Uhr) befuhr eine 20-Jährige aus Zülpich mit ihrem Pkw die Kreisstraße 10 von Düttling nach Berg. Nach eigenen Angaben verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw und prallte in den rechten Straßengraben. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw aus dem Straßengraben hinaus und kam im linken Straßengraben zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige in ein Krankenhaus.

