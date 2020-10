Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vier Verletzte nach Wendemanöver

53945 Blankenheim (ots)

Mittwochmorgen (10.37 Uhr) befuhr ein 78-Jähriger aus Nettersheim die Autobahn 1 und verließ diese an der Ausfahrt Blankenheim. Hier ordnete er sich falsch ein und wollte dann auf der Bundesstraße 51 wenden, um seine Fahrt in Richtung Blankenheim fortzusetzen. Bei seinem Wendemanöver achtete er offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Er prallte mit dem Pkw eines 67-Jährigen aus Bedburg zusammen. Der 78-Jährige, der 67-jährige Bedburger und seine beiden Mitinsassen (66 und 36 Jahre) verletzten sich. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell