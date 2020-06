Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Fahrrad entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Korb: Brand auf Gartengrundstück

Mit 25 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagmittag gegen 12 Uhr zu einem Brand auf einem Gartengrundstück in der Winnender Straße aus. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf dem Grundstück zu einem Flächenbrand, dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Montagabend zwischen 18:35 Uhr und 18:45 Uhr ein am Bahnhof abgestelltes Fahrrad. Das Trekkingrad im Wert von rund 500 Euro war mit einem Fahrradschloss gesichert, dieses wurde vom Täter aufgeschnitten. Das Fahrrad ist schwarz, eine Stelle am Oberrohr ist allerdings rot lackiert. Wer Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Rades geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Winnenden: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 54 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der K 1913 zu. Der Biker fuhr die Kreisstraße in Richtung Breuningsweiler entlang und kam vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte schließlich. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, sein Motorrad der Marke KTM wurde abgeschleppt.

Rudersberg-Asperglen: Mann bei Brand leicht verletzt

Vermutlich beim Zündeln setzte ein 58-jähriger Mann am Montagabend auf seinem Grundstück im Fuchsweg einen Haufen Brennholz in Brand und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Gegen 19:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr kam mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zum Brandort und löschte das Feuer. Da zunächst befürchtet wurde, dass der Mann sich schwerere Verbrennungen zugezogen hat, wurde zudem ein Rettungshubschrauber in den Fuchsweg beordert. Der 58-Jährige wurde aber letztlich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Backnang: Unfallfluchen

Der unbekannte Fahrer eines lilafarbenen Pkw Kombi befuhr am Montag gegen 13 Uhr die B 14 in Richtung Oppenweiler. An der Krähenbachkreuzung fuhr er zunächst auf die Linksabbiegespur die in Richtung Ludwigsburg führt. Als eine 51-jährige BMW-Fahrerin auf der Geradeausspur an dem Pkw Kombi vorbeifahren wollte, bog der Kombi plötzlich nach rechts ein und stieß mit dem BMW zusammen. Der unbekannte Autofahrer verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend fuhr das unfallverursachende Auto weiter und flüchtete in Richtung Großaspach. Hierbei missachtete der Autofahrer noch die rote Ampel. Hinweise auf den geflüchteten lilafarbenen Pkw Kombi, der beim Unfall vorne rechts beschädigt wurde, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Weitere Hinweise zu einer Unfallflucht erbittet die Polizei Backnang, nachdem in der Hohenzollernstraße ein geparktes Auto beschädigt wurde. Ein unbekannter Autofahrer streifte den Pkw Ford Focus und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unfall hatte sich zwischen Samstagabend und Montagnachmittag ereignet.

Fellbach: Radfahrer leicht verletzt

Am Montagabend gegen 21 Uhr befuhr in der Esslinger Straße ein 17-jähriger Radfahrer den Gehweg. Als ein Toyota-Fahrerin langsam aus einem Grundstück auf die Fahrbahn einfuhr, konnte der Radfahrer nicht mehr anhalten und fuhr seitlich gegen das Auto. Beim Sturz verletzte sich der Biker leicht am Bein. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

Fellbach: Motorradfahrer übersehen

Eine 77-jährige VW-Fahrerin wollte am Montag kurz nach 14 Uhr von der Siemensstraße nach links in die Höhenstraße einbiegen. Zunächst hielt sie an und ließ einen Radfahrer queren. Als sie dann abbog, übersah sie einen 47-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Remseck unterwegs war. Beim Unfall wurde der Biker schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell