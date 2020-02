Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Diebstähle

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz - Am Donnerstag (20.02.), gegen 05:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Seelbüde" einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Diebstahl von Felgen

Feldatal / Stumpertenrod - In der Zeit von Mittwoch (19.02.) bis Freitag (21.02.) stahlen Unbekannte insgesamt vier Originalfelgen eines VW Golf samt 225er Sommerreifen der Marke "Bridgestone". Der Geschädigte hatte diese in einer Scheune im Bereich des Breitenwegs gelagert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Kennzeichenschild gestohlen

Grebenhain / Hartmannshain - In der Nacht zu Sonntag (23.02.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen - VB-ML 19 - von einem grauen Opel "Vectra". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Lauterbacher Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell