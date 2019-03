Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Den Gegenverkehr nicht beachtet - drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Donnerstag, gegen 08.15 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal mit ihrem Auto auf der Mönchengladbacher Straße in Elmpt in Richtung Niederkrüchten. Als sie in die Straße 'Gewerbering' abbog, achtete sie nicht auf ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei eines der Fahrzeuge auf die Seite kippte. Die Schwalmtalerin und die beiden Insassen des weiten Autos, die 36-jährige Fahrerin sowie deren 5-jährige Tochter aus Niederkrüchten, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurden alle ambulant behandelt. /wg (330)

