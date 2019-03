Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Betrugsmasche 'Falsche Polizeibeamte am Telefon' - Informationskampagne der Kriminalprävention

Kreis Viersen (ots)

"Helfen Sie mit, vor allem lebensältere Menschen zu sensibilisieren und sie so vor der Betrugsmasche zu schützen!" Mit diesem Appell richtet sich Kriminalkommissarin Britta Färvers von der Viersener Kriminalprävention in erster Linie an Apothekerinnen und Apotheker im Kreis Viersen. Dort werden aktuell Plakate aufgehängt und Informationsbroschüren ausgelegt, die über die Betrugsmasche informieren. Immer wieder werden vielen Menschen der Generation 60+ von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben, angerufen und um ihr Vermögen gebracht. Der Appell richtet sich aber auch an Angehörige und Freunde: Sprechen Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden über die Betrugsmasche und helfen Sie so, den Betrügern das Handwerk zu legen. Die Info-Broschüre finden Sie übrigens auch auf der Internetseite der Polizei Viersen: https://viersen.polizei.nrw/ wg (329)

