Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bleimantelkabel gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag fuhren Unbekannte mit einem Fahrzeug auf den Parkplatz eines Betriebes an der Straße "In den Herrenbenden". Dort entfernten sie aus mehreren Kippbehältern 1,5 Tonnen Bleimantelkabel. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Bei Arbeitsantritt hatte am heutigen Donnerstagmorgen (6.45 Uhr) ein Mitarbeiter den Diebstahl bemerkt.

