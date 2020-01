Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 02.01.2020

Daun (ots)

Ereignis: Unbekannte entsorgen Müll

Ort: Leudersdorf

Zeit: 31.12.2019, 10.00 Uhr bis 01.01.2020, 11.00 Uhr

Unbekannte entsorgten auf einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Leudersdorf eine erhebliche Menge an Müll, vornehmlich Sperrgut. Der Ablageort befindet sich am Waldrand im Bereich Vor Ruder/Auf der Dell und kann unter anderem über die Mirbacher Straße angefahren werden. Der Verursacher dürfte zum Transport ein größeres Fahrzeug, eventuell mit Kipper, benutzt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Daun entgegen, 06592-96260.

