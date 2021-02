Polizei Düren

POL-DN: Pkw landet nach Unfall auf dem Dach

Inden (ots)

Mittig auf einer Kreuzung kam es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall, wodurch ein Auto herumgeschleudert wurde und auf dem Dach liegen blieb. Eine Person wurde dadurch leicht verletzt.

Zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es gegen 12:55 Uhr an der Kreuzung Indener Straße / Geuenicher Straße. Auf letzterer war eine 29-jährige Frau aus dem Ort mit ihrem Pkw unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Indener Straße geradeaus überqueren wollte, kollidierte ihr Wagen mit dem aus ihrer Sicht von links kommenden Auto eines 64 Jahre alten Düreners. Dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach geschleudert.

Die 20 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Überschlag leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die Indenerin wurde zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge kommt eine überhöhte Geschwindigkeit des 64-Jährigen, der die Vorfahrtregelung rechts-vor-links missachtete, als Unfallursache in Betracht. Seinen Angaben nach soll jedoch die andere Unfallbeteiligte zu schnell gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

