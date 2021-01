Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unter Drogeneinfluss gefahren +++ Norden - Radfahrer verletzt

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Drogeneinfluss gefahren

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag eine Autofahrerin in Norden angehalten. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle in der Heerstraße fest, dass die 19-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Radfahrer verletzt

Zwei Radfahrer sind am Montagmorgen bei einem Unfall in Norden leicht verletzt worden. Ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer war gegen 7.35 Uhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In Höhe einer Grundstückseinfahrt wich er einem Autofahrer aus, und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Radfahrer zusammen. Beide Radfahrer stürzten und wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell