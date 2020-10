Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Hochsitz in Brand geraten

Neubörger (ots)

Am Montag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Hermann-Zurlage-Straße in Neubörger alarmiert. Gegen 17 Uhr geriet ein mobiler Hochsitz in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass vermutlich Kinder das Feuer gelegt haben dürften. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell