Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Frau war weg

Ulm (ots)

Gegen 03.30 Uhr war am Samstag ein Pärchen unterwegs. Die Beiden waren im angetrunkenen Zustand in den Parkanlagen am Schloss. Der 21-jährige Mann ließ die Frau kurz allein, um sein Fahrrad zu holen. Als er zurückkam war die 19-jährige verschwunden. Diese war in seiner Abwesenheit durch das nasse Gras gelaufen und ausgerutscht. Anschließend schlitterte sie den Abhang hinab. Am Fuße des Schlossberges kam sie leicht verletzt zum Liegen. Nach der Rettung erfolgte die medizinische Versorgung in der Klinik.

