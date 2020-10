Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unfall mit hohem Sachschaden

Durch Unachtsamkeit aufgefahren

Ulm (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Landstraße zwischen Albeck und Langenau auf Höhe des dortigen Park and Ride ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Ein 54-Jähriger BMW-Fahrer musste verkehrsbedingt auf der Landstraße anhalten. Eine hinter ihm fahrende 19-Jährige erkannte dies mit ihrem Seat nicht rechtzeitig und fuhr auf den BMW auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

