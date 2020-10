Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unbekannte treiben Unfug

Größerer Schaden bei schlechtem Scherz entstanden

Am Samstag entdeckten Polizisten aus Laupheim zufällig gegen 03.30 Uhr in der Kapellenstraße auf einem, am Straßenrand, geparkten Hyundai den Standfuß eines Verkehrszeichens. Unbekannte Täter hatten diesen Standfuß auf dem Fahrzeugdach abgestellt und durch diese Handlung enormen Schaden verursacht. Die Laupheimer Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0739296300 entgegengenommen. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf 1.000 Euro.

