Aus einer Grube barg die Feuerwehr am Donnerstag bei Dornstadt einen Mann.

Der 59-Jährige war zusammen mit Arbeitskollegen damit beschäftigt, in Bollingen eine Grube abzudichten. Dazu stieg er gegen 16.45 Uhr auf eine Leiter, um nach unten zu kommen. Auf den nassen Sprossen rutschte der Arbeiter aus und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Die Feuerwehr barg den Mann, worauf ihn der Rettungsdienst mit eher schweren Verletzungen in ein Krankenhaus brachte.

