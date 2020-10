Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Betrüger am Telefon

Richtig verhalten hat sich am Freitag ein Senior aus Giengen gegenüber einem falschen Polizisten.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr klingelte bei dem Mann das Telefon. Ein Betrüger gab sich als Polizist aus Giengen aus und sagte ihm, dass bei einer Verkehrskontrolle Diebesgut und eine Liste gefunden wurden. Auf der Liste sei auch sein Name. Danach fragte ihn der Unbekannte, ob er Gold oder Bargeld zu Hause habe. Der Senior wurde misstrauisch und fragte den Täter mehrmals, ob er wirklich von der Polizei sei. Daraufhin legte der Betrüger auf.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei fragt Sie nicht am Telefon nach Wertsachen, ohne dass Sie zuvor eine Anzeige erstattet haben. Geben Sie daher am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Betrüger wählen ihre Opfer häufig anhand des Vornamens aus dem Telefonbuch aus. Daraus können sie oftmals Rückschlüsse auf das Alter ziehen. Senioren werden bevorzugt übers Ohr gehauen. Überlegen Sie sich also, ob sie zumindest ihren Vornamen löschen oder abkürzen lassen. - Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie nicht auf derartige Forderungen ein. - Rufen Sie die 110 oder Ihre Polizeidienststelle an. Benutzen Sie dabei niemals die Rückruftaste. - Notieren Sie sich die auf Ihrem Telefon angezeigte Nummer des Anrufers. - Prägen Sie sich möglichst Stimme und Besonderheiten der Sprache des Anrufers ein. - Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer Polizei, falls Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

