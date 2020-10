Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Hausbewohner kommen heim und stellen fest, dass eingebrochen wurde

Am Freitag wurde die Polizei gegen 20.25 Uhr nach Feldstetten in die Berggasse gerufen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses waren zu dieser Zeit nach Hause gekommen und mussten feststellen, dass unbekannte in ihr Haus eingedrungen waren und alles durchwühlt hatten. Die unbekannten Täter hatten im Erdgeschoss ein Fenster aufgehebelt und so das Haus betreten. Die Ehinger Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Nachbarn befragt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 073915880 entgegengenommen.

