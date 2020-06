POL-OLD: +++ Jörn Kreikebaum als neuer Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta offiziell vorgestellt +++

Polizeidirektion Oldenburg

Drei Wochen nach seinem Amtsantritt ist der neue Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Polizeidirektor Jörn Kreikebaum, vom Präsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, offiziell im Beisein der kommunalen Spitzenvertreter begrüßt worden. Aufgrund der besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie fand der Empfang im Inspektionsgebäude in Cloppenburg am Montag, 22. Juni 2020, nur in einem kleinen Kreis statt. Zu Gast waren der Bürgermeister der Stadt Cloppenburg, Dr. Wolfgang Wiese, Kreisrat Neidhard Varnhorn in Vertretung für Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg, der Bürgermeister der Stadt Vechta, Kristian Kater, sowie der Landrat des Landkreises Vechta, Herbert Winkel.

In seiner Ansprache stellte Johann Kühme den Gästen den neuen Inspektionsleiter vor und bedankte sich dabei auch für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei, kommunalen Behörden, Politik, Justiz, Staatsanwaltschaft, Feuerwehr und Rettungsdiensten. "Lassen Sie uns dies fortsetzen, damit die Bürgerinnen und Bürger weiterhin sicher im Oldenburger Münsterland leben können", sagte Kühme und wünschte Jörn Kreikebaum erneut viel Erfolg an der neuen Dienststelle: "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bei Ihnen in guten Händen ist." Zugleich nutzte Johann Kühme die Gelegenheit, um sich bei Kreikebaums Vorgänger, Leitender Polizeidirektor Andreas Sagehorn, für die gute und erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre zu bedanken. Sagehorn hatte die Inspektion Cloppenburg/Vechta seit Anfang 2018 geleitet und wurde kürzlich zum neuen Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg ernannt.

Jörn Kreikebaum war zuletzt Chef der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und hatte Anfang Juni die Leitung der Inspektion Cloppenburg/Vechta übernommen. "Ich habe in den vergangenen Wochen äußerst engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt. Ich freue mich hier zu sein", sagte Kreikebaum.

Der in Oldenburg lebende Polizeidirektor ist seit Oktober 1980 Polizeibeamter und hat nach seiner Ausbildung mehrere Jahre bei der Bereitschaftspolizei gearbeitet. Anschließend war er viele Jahre im Einsatz- und Streifendienst in Oldenburg tätig und sammelte dort als Dienstschichtleiter erste Führungserfahrung. Nach seinem Aufstieg in den höheren Dienst im Sommer 2005 leitete der 57-Jährige drei Jahre das Polizeikommissariat Wittmund und anschließend von Oktober 2008 bis September 2013 das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn. Bevor Jörn Kreikebaum 2015 die Leitung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland übernahm, war er in der Polizeidirektion für den Personalbereich der gesamten Behörde verantwortlich.

