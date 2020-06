Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Brandstiftung in Syker Restaurant +++ Polizeipräsident Kühme setzt Belohnung in Höhe von 3.000 Euro aus +++ Öffentlichkeitsfahndung

Im Zuge der Ermittlungen zu dem vorsätzlich gelegten Brand in einem Restaurant in Syke im Februar dieses Jahres bittet die Polizeiinspektion Diepholz jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, hat eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der schweren Brandstiftung beitragen und zur Ermittlung des Täters bzw. der Täter führen. "Wir hoffen, dass die ausgesetzte Belohnung dabei hilft, die Verursacher des Brandes zu finden", sagte Kühme.

Das Syker Restaurant "Martini" ist durch das am 13. Februar 2020 gegen 03:00 Uhr ausgebrochene Feuer fast völlig zerstört worden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich sechs Bewohner schlafend in ihren Wohnungen im Gebäude. Ein Passant bemerkte zufällig das Feuer und alarmierte sofort die Bewohner sowie die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebaut ausrückte. Nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass bei dem Brand niemand verletzt wurde. Der Schaden wird aber auf mindestens 150.000 Euro beziffert. An der Außenwand sowie auf der Pflasterung vor dem Gebäude entdeckte die Polizei aufgesprühte Hakenkreuze und den Spruch "Ausländer raus".

Die unmittelbar nach der Tat eingesetzte Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Diepholz nahm die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung auf, wertete in den vergangenen Wochen Spuren aus, vernahm Zeugen und überprüfte deren Aussagen. Unterstützung erhoffen sich die Ermittler nun durch eine Öffentlichkeitsfahndung.

Eine Videoaufnahme aus dem Innern des Restaurants zeigt, wie zwei Personen aus zwei mitgeführten Kanistern Benzin in den Räumlichkeiten verteilen und das Gebäude in Brand setzen. Auf einer anderen Videoaufnahme vom Außenbereich ist zu sehen, wie zwei Personen am Nachmittag vor der Tat an dem Restaurant vorbeigehen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden erließ das Amtsgericht Verden nun einen Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder. Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich die beiden Videoaufnahmen anzuschauen und sich zu melden, wenn sie Personen in den Videos erkennen oder andere weiterführende Hinweise geben können.

Die Videos sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/syke-brandstifter-gesucht-114727.html

Die Polizei nimmt die Hinweise unter 05441-9710 entgegen.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

