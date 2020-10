Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahren unter Drogeneinfluss

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 23.20 Uhr, wurde in der Giengener Straße ein PKW angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Außerdem fiel der Drogentest positiv aus. Er zeigte einen Kokaineinfluss an. Nach der Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an eine berechtigte Person übergeben.

