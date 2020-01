POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Vito entwendet - Kaffee gestohlen - Zeuge schwer verletzt, Erbenheim, Lilienthalstraße, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 17.01.2020, 08:30 Uhr - 14:25 Uhr

(He)Am Freitagnachmittag beging ein unbekannter Täter in zwei in der Hochheimer Straße gelegenen Einkaufsmärkten Ladendiebstähle, wurde erwischt und verletzte dann auf seiner Flucht mit einem am Morgen gestohlenem Mercedes Vito einen Zeugen schwer, welcher versuchte hatte die Flucht zu verhindern. Gegen 14:15 Uhr fiel der Täter zunächst auf, als er in dem ersten Markt eine größere Menge Kaffee entwendete und damit in einem Kleinbus flüchtete. Nur wenige Minuten später wiederholte sich das Spiel in einem zweiten Markt. Auch hier sollten Kaffee und weitere Produkte entwendet werden. Mitarbeiterinnen wurden auf den Diebstahl aufmerksam und folgten dem Täter nach draußen an "seinen" Kleinbus. Hier nahm man ihm das Diebesgut wieder ab und griff darüber hinaus durch die Scheibe in den Fahrzeuginnenraum. Hierbei kam den Angestellten ein 46-jähriger Zeuge zu Hilfe. Der Täter gab jedoch ohne Rücksicht auf die im unmittelbaren Nahbereich des Fahrzeuges befindlichen Personen Gas und fuhr davon. Hierbei wurde der Zeuge von dem Fahrzeug erfasst, erlitt Knochenbrüche und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein geparkter PKW wurde ebenfalls noch beschädigt. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der PKW bereits zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr in Erbenheim in der Lilienthalstraße entwendet worden war. Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter und dem Fluchtfahrzeug wurde dieses in Hochheim in der Frankfurter Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes aufgefunden und sichergestellt. Der Täter wird als 50-55 Jahre alt, circa 1,65 m groß, mit "eingefallenem Gesicht", einem schwarz-grau-melierten Vollbart und einem "südosteuropäischen" Erscheinungsbild beschrieben. Er sei mit einer schmutzigen Jeans, einer dunklen Jacke sowie einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

2. Mit Bierflasche geschlagen, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 19.01.2020, 01:30 Uhr

(he)Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 16-jähriger Wiesbadener in der Schwalbacher Straße von einem unbekannten Täter mit einer Glasflasche geschlagen und hierbei verletzt. Der Jugendliche war gegen 01:30 Uhr auf der Schwalbacher Straße, aus Richtung Adlerstraße kommend in Richtung Michelsberg, unterwegs. Er selbst trug Kopfhörer und hörte Musik, als ihn der Täter antippte und der 16-Jährige sich daraufhin zu ihm herumdrehte. Unvermittelt schlug ihm der Täter nun mit einer Glasflasche auf den Kopf, wobei der Angegriffene verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Kastellstraße. Täterbeschreibung: 35-40 Jahre, circa 1,70 Meter groß, russischer Akzent, hellbraune Jacke, schwarze Kappe. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Reizstoff in Kiosk gesprüht, Wiesbaden-Bierstadt, Schultheißstraße, 17.01.2020, 18:35 Uhr

(He)Am Freitagabend sprühte ein unbekannter Jugendlicher in der Schultheißstraße in Bierstadt einen unbekannten Reizstoff in den Innenraum eins Kiosks, wodurch der anwesende 60-jährige Betreiber leicht verletzt wurde. Gegen 18:35 Uhr betraten drei Jugendliche den Kiosk und einer der Jungen begann mit einem Reizstoffsprühgerät im Verkaufsraum herumzusprühen. Anschließend flüchtete die Gruppe wieder nach draußen. Beschreibung des Täters: 14-16 Jahre, circa 1,60 groß, schlank, blonde kurze Haare, Jacke mit Camouflage-Muster, dunkle Hose, deutsches Erscheinungsbild. Begleiter: Beide 14-16 Jahre und schlank, einer 1,70 - 1,80 Meter, blonde kurze Haare, dunkle Kleidung, deutsches Erscheinungsbild. Der andere 1,60 Meter, schwarze Haare, schwarzer Pulli, türkisches Erscheinungsbild. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (96119 345-0 zu melden.

4. Kleiner Traktor entwendet, Wiesbaden-Erbenheim, Oberfeld, 16.01.2020, 16:45 Uhr bis 17.01.20220, 13:30 Uhr

(He)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter in Erbenheim vom Gelände eines Hofgutes einen Kleintraktor im Wert von circa 12.000 Euro. Der blaue Traktor der Marke New Holland, Typ T3030 Allrad, war auf einem umzäunten Gelände des Hofgutes, unter einer Überdachung, abgestellt. Der oder die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und machten sich anschließend an dem Traktor zu schaffen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kleintraktor in einen größeren Transporter oder Hänger verfrachtet wurde. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Aufmerksame Bankangestellte verhindert Betrug, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 10.01.2020

(He) Wie der Polizei erst am vergangenen Wochenende mitgeteilt wurde, kam es bereits eine Woche zuvor zu einem versuchten Betrug am Telefon, bei dem einer 92-jährigen Wiesbadenerin über 20.000 Euro abgeschwatzt werden sollten. Fast wären die Täter an ihr Ziel gekommen, eine besonnene Bankmitarbeiterin verhinderte jedoch schlimmeres. Das ausgesuchte Opfer wurde am 10.01.2020 durch eine unbekannte weibliche Person angerufen welche ihr erklärte, dass ein "Falschgeldverfahren" gegen die Seniorin anhängig sei. Aus diesem Grund müsse sie unbedingt das geforderte Bargeld von ihrem Bankkonto abheben und den Tätern übergeben. Von den Straftätern eingeschüchtert, fuhr das Opfer zur Bank und tat wie ihr aufgetragen. Eine Bankangestellte roch jedoch den Braten und verhinderte die Abhebung. Die Täter ließen aber nicht sofort von ihrem Opfer ab und starteten noch mehrere Anrufversuche in der folgenden Nacht. Zu einem Schadenseintritt kam es jedoch nicht. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

6. Auseinandersetzung in Diskothek, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 19.01.2020, 04:15 Uhr

(he)Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer in Kastel in der Peter-Sander-Straße gelegenen Diskothek zwischen mindestens zwei Personen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der beide verletzt wurden. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus konnten diese jedoch wieder entlassen werden. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 04:15 Uhr innerhalb der Disko zu einer Auseinandersetzung, bei der sich die zwei 22- und 24-Jährigen mit einem Glas und einem Barhocker traktierten. Mutmaßlich schalteten sich noch jeweilige Begleiter der Streithähne in die Streitereien mit ein. Der genaue Ablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat das 2. Polizeirevier aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

7. Enkeltrick gescheitert, Wiesbaden, Willy-Brandt-Allee, 17.01.2020

(ho)Gesundes Misstrauen und richtiges Verhalten hat ein älteres Ehepaar davor bewahrt, um 40.000 Euro betrogen zu werden. Am vergangenen Freitag meldete sich nämlich die angebliche Schwägerin am Telefon und gab an, aufgrund einer Notlage dringend Bargeld zu benötigen. Die Anruferin wurde zunächst vertröstet und da dem Paar die Sache merkwürdig vorkam, kontaktierten sie die richtige Schwägerin sodass der versuchte Betrug aufflog. Alles richtig gemacht! Denn immer wieder gelingt es geschickten Betrügerinnen und Betrügern, mit dem sogenannten "Enkeltrick" Beute bei ihrem meist betagten Opfern zu machen. Seien Sie daher immer misstrauisch und überprüfen Sie die Angaben der Anrufer. Scheuen Sie sich auch nicht im Zweifel die Polizei zu informieren. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

8. 33-Jähriger durch Schläge verletzt, Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Juppe-Straße, 19.01.2020, gg. 19.00 Uhr

(ho)Ein 33-jähriger Mann ist gestern Abend in der Willi-Juppe-Straße von mehreren Personen geschlagen und dabei erheblich verletzt worden. Was ursächlich für die Auseinandersetzung war ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Nach dem Eintreffen der Polizei konnten die Personalien eines mutmaßlichen Beteiligten festgestellt werden. Ein anderer flüchtete vom Tatort. Er wurde als ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, mit Boxerhaarschnitt und einem Ohrring beschrieben. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

9. Mehrere Einbrüche festgestellt, Wiesbaden, 17.01.2020 bis 19.01.2020

(ho)Erneut haben am Wochenende Einbrecher in Wiesbaden ihr Unwesen getrieben und es bei ihren Beutezügen auf Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen abgesehen. Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen bis Samstagmorgen sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Josef-Schlitt-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch ein aufgebrochenes Fenster Zugang zu den Wohnräumen, wo sie Schränke und Schubladen durchwühlten. Dort erbeuteten sie Schmuck und hochwertige Accessoires. Mehrere Tausend Euro Schaden registrierte die Polizei bei einem weiteren Einbruch in eine Firma in der Biebricher Allee. Durch ein aufgebrochenes Fenster auf der Gebäuderückseite drangen die Täter in der Nacht zum Samstag in das Gebäude ein. Nachdem sie dort nach Wertsachen gesucht hatten, flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck unerkannt vom Tatort. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Freitagabend war ein Einfamilienhaus in der Herminenstraße Ziel von Unbekannten. Auch in diesem Fall gelang es den Einbrechern ein Fenster aufzuhebeln und so in das Haus zu gelangen. Hier suchten sie nach Wertsachen und wurden fündig. Den Tätern fielen Schmuckstücke und Elektrogeräte im Wert von über 1.000 Euro in die Hände. Ein weiteres Einfamilienhaus nahmen Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in der Gottfried-Kinkel-Straße ins Visier. Die Täter drangen zunächst in den Garten des Hauses ein und verschafften sich anschließend durch eine Kellertür Zugang zum Haus. In diesem Fall stahlen die Täter einen Tablet-PC und andere Wertsachen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

10. Unfallverursacher flüchtet, Wiesbaden, Scheffelstraße / Kleiststraße, 17.01.2020 bis 18.01.2020

(ho)Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Scheffelstraße / Kleiststraße ist im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen an einem geparkten BMW X3 ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden. Der Wagen war am Fahrbahnrand abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug vorne rechts angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden an dem BMW zu kümmern. Die Polizei konnte am Unfallort Fahrzeugteile sicherstellen, die Ermittlungen zufolge von einem Ford Transit stammen. Hinweisgeber werden gebeten, das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu informieren.

11. Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden, Feldstraße, 13.01.2020, 18:00 Uhr - 18.01.2020, 07:00 Uhr

(He)Im Verlauf der vergangenen Woche kam es in der Feldstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei geparkte PKW beschädigt wurden und ein Sachschaden von geschätzt über 5.000 Euro entstand. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die zwei betroffenen Pkw, ein Peugeot 207 sowie ein Toyota Auris, standen in der Feldstraße im Bereich der Hausnummer 18 rechtsseitig geparkt. Der verursachende Pkw kam demnach aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen den seitlich geparkten Peugeot. Dieser wurde dann auf den Toyota geschoben. Festgestellt wurde der Schaden am Samstag gegen 07:00 Uhr. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Brand eines Einfamilienhauses - Ermittler gehen von Brandstiftung aus, Heidenrod, Egenroth, Höhenstraße, Festgestellt: 17.01.2020, 22.40 Uhr,

(pl)Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Heidenrod-Egenroth gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus. Wie bereits berichtet, wurde das Feuer am Freitagabend gegen 22.40 Uhr gemeldet und durch entsandte Kräfte der umliegenden Feuerwehren gelöscht. Durch den Brand ist das Wohnhaus derzeit unbewohnbar. Im Verlauf der Ermittlungen am Brandort stellte sich heraus, dass in das betroffene Haus eingebrochen, die Räumlichkeiten durchsucht und aus einem Safe das darin deponierte Bargeld entwendet wurde. Des Weiteren wurde festgestellt, dass das Feuer offensichtlich absichtlich gelegt wurde, gegebenenfalls um Spuren zu vernichten. Bisher liegen den Ermittlern noch keine Hinweise zu den Einbrechern und Brandstiftern vor. Personen, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen - 16-Jähriger mit Messer verletzt, Taunusstein, Hahn, Schützenstraße, 17.01.2020, 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr,

(pl)Am Freitagnachmittag kam es in Taunusstein-Hahn zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, bei der ein 16-jähriger Beteiligter mit einem Messer verletzt wurde. Der 16-Jährige und zwei weitere Jugendliche waren gegen 17.00 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Scheiderthalstraße und der Schützenstraße mit zwei 17 Jahre alten Jungen in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Hierbei wurde der 16-Jährige durch ein eingesetztes Messer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Derzeit sind die genauen Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung noch nicht geklärt. Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Verwirrte Person gemeldet - Polizist bei anschließender Kontrolle verletzt, Waldems, Esch, Auf der Lind, 17.01.2020, 08.40 Uhr,

(pl)Am Freitagmorgen wurde in Waldems-Esch ein Polizist bei der Kontrolle und anschließenden Festnahme eines offensichtlich verwirrten 37-jährigen Mannes verletzt. Mehrere Passanten hatten der Idsteiner Polizei gegen 08.25 Uhr im Bereich der Schwalbacher Straße eine Person gemeldet, welche barfuß umherlaufen würde und einen verwirrten Eindruck mache. Als die Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, sichteten die Beamten den beschriebenen Mann und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. Der zu Kontrollierende ergriff jedoch in Richtung eines Einkaufsmarktes die Flucht und schloss sich dort auf der Toilette ein. Nachdem der 37-Jährige von den Beamten schließlich dazu gebracht werden konnte, aus der Toilette herauszukommen, widersetzte er sich unter anderem durch Schläge der beabsichtigten Kontrolle. Bei der anschließenden Festnahme erlitt einer der Polizisten eine erhebliche Verletzung an einer Hand und ist für längere Zeit nicht dienstfähig. Gegen den Festgenommenen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

4. Exhibitionist in Niedernhausen, Niedernhausen, Quellenweg, 19.01.2020, 10.55 Uhr,

(pl)Ein 24-jähriger Mann hat sich am Sonntagvormittag im Bereich des Quellenwegs in Niedernhausen vorbeilaufenden Passanten in schamverletzender Weise gezeigt. Die verständigten Polizisten konnten den Mann vor Ort antreffen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlungen in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

5. Einbruch in Einfamilienhaus, Kiedrich, Suttonstraße, 20.01.2020, 03.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde ein Einfamilienhaus in der Suttonstraße von mindestens zwei Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen des Hauses, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nachdem die Einbrecher mehrere Zimmer durchsucht hatten, betraten sie gegen 03.40 Uhr das Schlafzimmer des Hauses. Die beiden dort schlafenden Hausbewohner wachten daraufhin auf und wurden auf die beiden mit einer Sturmhaube maskierten Eindringlinge aufmerksam. Während einer der Eindringlinge die Geschädigten zur Ruhe ermahnte, durchsuchte der Komplize das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Im Anschluss ergriff das Duo mit seiner Beute durch die Eingangstür die Flucht. Bei dem Einbruch hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Die beiden Einbrecher sollen männlich, ca. 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie hätten eine schwarze Sturmhaube getragen und eine Taschenlampe mit sich geführt. Derjenige, welcher mit den Geschädigten sprach, habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Die Eltviller Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

6. Werkzeuge und Wertstoffe aus Gartenparzelle gestohlen, Geisenheim, Brunnenstraße, 16.01.2020 bis 19.01.2020, 14.30 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Donnerstag und Sonntag aus einer Gartenparzelle in der Brunnenstraße diverse Werkzeuge und Wertstoffe aus Messing und Kupfer gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück und ließen anschließend die dort gelagerten Wertstoffe, Schrauben, Rohre sowie eine Bohrmaschine mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

7. Kosmetiktasche aus Pkw gestohlen, Bad Schwalbach, Pestalozzistraße, 18.01.2020, 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben am Samstagvormittag in der Pestalozzistraße in Bad Schwalbach aus einem geparkten VW Polo eine Kosmetiktasche entwendet. Die Täter schlugen zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr eine Seitenscheibe des auf dem Turnhallenparkplatz abgestellten Pkw ein und schnappten sich anschließend die im Innenraum zurückgelassene Tasche. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

8. Geparktes Auto mutwillig beschädigt, Idstein, Dammühlenweg, 19.01.2020, 00.00 Uhr bis 15.30 Uhr,

(pl)In Idstein wurde am Sonntag, zwischen 00.00 Uhr und 15.30 Uhr, im Dammühlenweg ein geparkter VW Polo mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter brachen den linken Außenspiegel des Fahrzeugs ab und liefen über den Wagen, so dass die hintere Stoßstange und die Antenne beschädigt wurden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

